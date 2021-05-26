الفاف تباشر تحضيراتها لوديتي الخضر أمام موريتانيا ومالي

عقد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا، لتحضير وديتي الخضر، أمام كل من منتخبي موريتانيا ومالي.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن ترأس المسؤول عن تنظيم مباريات المنتخب الوطني، عبد الحفيظ فرقاني، لهذا الإجتماع التنسيقي، لمناقشة الجانب التنظيمي والأمني استعدادا لهاتين الوديتين.

وجرى هذا الإجتماع بحضور ممثلي عن مختلف الأسلاك الأمنية، بالإضافة لممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، التلفزيون العمومي، وممثل الإعلام لدى الفاف.

وأوضح عبد الحفيظ فرقاني، الإجراءات المفروضة من الفيفا، والفاف، والواجب احترامها، تطبيقا للبروتوكول الصحي المعمول به حاليا.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه وديا، بملعب “مصطفى تشاكر”، منتخب موريتانيا، يوم 3 جوان المقبل، تليها ودية أخرى أمام المنتخب المالي، يوم 6 جوان.