الفاف تبدي تضامنها مع المدير الفني الوطني الأسبق سعيد حدوش

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، رسالة تضامن للمدير الفني الوطني الأسبق سعيد حدوش.

وعبّر رئيس الفاف، عمارة، باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، تضمانهم مع حدوش، الذي يعاني من وعكة صحية.

وتأتي هذه الخرجة من رئيس الفاف، عرفانا وتقديرا، للمجهودات التي بذلها حدوش، في وقت سابق، خدمة لكرة القدم الجزائرية.

يذكر أن سعيد حدوش، الذي سبق له تولي منصب مدير فني وطني، يشغل حاليا منصب خبير في كرة القدم لدى الاتحاد البلجيكي للعبة