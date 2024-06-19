“الفاف” تبدي تضامنها مع بن طالب

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، تضمانه مع الدولي الجزائري مبيل بن طالب، لاعب نادي ليل الفرنسي.

ونشرت “الفاف”، رسالة، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، أبدت من خلالها تميناتها بالشفاء العاجل لبن طالب.

وياتي هذا بعد البيان الذي نشرته إدارة ليل، والذي نقلت من خلاله خبر تعرض الدولي الجزائري لوعكة صحية، أجربته على التتنقل للمستشفى.

وأرفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم راسلة تضامنه مع نبيل بن طالب، بصورة لهذا الأخير بقميص المنتخب الوطني.