الفاف تبدي تضامنها مع كرة القدم الفلسطينية وتدين الاعتداء عليها

أدان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الاعتداء الأخيرة الذي تعرض له لاعبو الأندية الفلسطينية، كما أبدت الفاف تضامنه الكبير مع كرة القدم الفلسطينية.

ونشرت “الفاف” بيانا عبر موقعها الرسمي جاء فيه: “بالإضافة للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا، كرة القدم هي الأخرى لم تسلم من أعمال المحتل”.

كما أضاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم: “مرة أخرى، تعرضت الكرة الفلسطينية لهجوم بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال إحدى المباريات، مما أدى لوقوع عدة إصابات وتوقف هذه المباراة، في انتهاك واضح لجميع المواثيق الدولية وقواعد الفيفا”.

وتابعت الفاف: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم يدين بشدة هذه الهجمات الوحشية التي نفذها المحتل الصهيوني، ويعرب عن دعمه وتضامنه الثابت مع المدنيين، ولاعبي كرة القدم المتضررين، وكذلك مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم”.