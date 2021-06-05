الفاف تبدي تضامنها مع لاعب المنتخب الموريتاني

وجّه الإتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة تضامن للاعب المنتخب الموريتاني الحسن العيد، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها خلال مشاركته في الودية التي جمعتهم بالخضر.

وكشفت الفاف، أن الفحوصات المعمقة التي خضع لها اللاعب الحسن العيد، أثبتت تعرضه لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأبدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، تضامنه مع اللعب الموريتاني، متميا له الفاء العاجل، والعودة سريعا إلى الملاعب.

يذكر أن المنتخب الجزائري، فاز على منتخب موريتانيا، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهما يوم الخميس الماضي بنتيجة (4-1).