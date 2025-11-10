“الفاف” تبدي دعمها الكامل ليوسف بلايلي

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، ممثلا في رئيسه وليد صادي، دعمه الكامل للدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وكتب “الفاف”، اليوم الإثنين، في منشور عبر صفحتها الرسمية: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وعلى رأسه وليد صادي، وكل أطقم المنتخب الوطني، بقيادة الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا الدولي يوسف بلايلي”.

كما أرفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه الرسالة، بصورة ليوسف بلايلي، بقميص المنتخب الوطني، وعليها عبارة “نتمنى لك الشفاء العاجل”.

يُذكر أن يوسف بلايلي، تعرض لإصابة خطيرة أمس الأحد، على مستوى أربطة الركبة، خلال مباراة ناديه الترجي، ضد النادي الإفريقي. وعلى إثر هذه الإصابة، سيغيب عن الميادين لقرابة 6 أشهر كاملة.