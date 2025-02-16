الفاف تبدي دعمها المطلق للدولي الجزائري مهدي دورفال

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، دعمه الكامل للدولي الجزائري، مهدي دورفال، لاعب نادي باري الإيطالي.

ونشرت”الفاف”، عبر صفحتها الرسيمة على “فايس بوك” بيان، جاء فيه: “يعبّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، عن دعمه الكامل للاعبنا مهدي دورفال، بعد تعرضه لعبارات عنصرية”.

كما أضافت “الفاف”: “يؤكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، دعمه لجهود الفيفا في محاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم”.

وجاءت هذه الخرجة من “الفاف”، عقب تعرض مهدي دورفال (23 عاما)، خلال مباراة فريقه باري، أمام نادي كريمون، لحساب السيري “ب”، لعبارات عنصرية، من لاعب الفريق المنافس فرانكو فازكيز.