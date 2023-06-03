الفاف تبدي دعمها لاتحاد العاصمة في نهائي كأس الكاف

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم السبت، دعمه الكبير لفريق اتحاد العاصمة، قبل خوضهم لقاء العودة من نهائي كأس الكاف أمام يونغ أفريكانز.

واستذكرت الفاف، عبر موقعها الرسمي، تاريخ اتحاد العاصمة في المنافسات الإفريقية، ومحطتها الأبرز سنة 2015 أين بلغت نهائي رابطة الأبطال امام تيبي مزامبي.

كما أعادة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تذكير الجماهير الرياضية بالمشوار الكبير الذي قطعه الاتحاد، قبل بلوغه نهائي كأس الكاف لهذا الموسم.

واستبشرت الفاف، بتتويج اتحاد العاصمة باول لقب افريقي لها سهرة اليوم السبت، من ملعب “5 جويلية” ليضاف إلى باقي ألقاب الأندية الجزائرية على غرار شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، ووفاق سطيف.