الفاف تبدي دعمها للبطلة إيمان خليف قبل نهائي الملاكمة النسوية

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الجمعة، دعمه الكبير للبطلة الجزائرية إيمان خليف، في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ونشرت “الفاف” عبر حسباها الرسمي على منصة “X”، صورة لايمان خليف، بمناسبة خوضها اليوم الجمعة، نهائي الملاكمة النسوية، لأولمبياد باريس.

كما أرفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صورة البطلة الجزائرية، بعبارة تشجيعية جاء فيها: “هيا إيمان.. الذهب لجزائرية من ذهب”.

يذكر أن إيمان خليف، ستخوض سهرة اليوم الجمعة، نهائي الملاكمة النسوية، للألعاب الأولمبية باريس 2024، في مواجهة الصينية لو يانغ.