“الفاف” تبرمج دورة تكوينية خاصة بتقنية “الفار”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن تنظيم دورة تكوينية، بمركز سيدي موسى، خاصة بمشغلي تقنية “الفار”.

وحسب الموقع الرسمي لـ،”الفاف”، ستمتد هذه الدورة التكوينية التي انطلقت أمس الخميس، إلى غاية 21 فيفري الجاري.

ويشارك أزيد من 20 تقينا، في هذه الدورة التكوينية، التي تجري تحت اشراف خبراء أجانب، بهدف اعداد طاقم جزائري مؤهل.

ويشمل هذا البرنامج التكويني، جوانب نظرية حول آليات عمل التقنية، إلى جانب تطبيقات عملية في ظروف تحاكي المباريات الحقيقية، لضمان جاهزية الفريق التقني المكلف بتشغيل النظام.