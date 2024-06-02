الفاف تبرمج منطقة مختلطة لعناصر المنتخب الوطني مع الصحافة

برمج الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، منطقة مختلطة، لاتاحة الفرصة للصحاقة الوطنية، من أجل أخذ انطباعات اللاعبين قبل مواجهتي غينيا وأوغندا.

وكشفت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، عن برمجة هذه المنطقة المختلطة، بتاريخ الثلاثاء 4 جوان، بمركز سيدي موسى، انطلاقا من الساعة الخامسة إلا ربع.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الحصة التدريبية المقررة ليوم الثلاثاء، ستكون مفتوحة للصحفيين، لمدة ربع ساعة.

وستكون هذه فرصة لأخذ انطباعات لاعبي المنتخب الوطني، بخصوص مباراتهم المقبلة أمام منتخب غينيا، والمقررة يوم الخميس بملعب “نيلسون مانديلا” ببر اقي، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.