الفاف تبرمج منطقة مختلطة للاعبي الخضر بمركز سيدي موسى

برمج الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، منطقة مختلطة للاعبي المنتخب الوطني، بمناسبة انطلاق تربصهم الخاص بشهر مارس الجاري.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، بأن هذه المنطقة المحتلطة مقررة يوم غد الثلاثاء، بالمركز التقني لسيدي موسى، انطلاقا من العاشرة والنصف ليلا.

كما سيتم السماح للصجافة الوطنية، بحضور ومتابعة الربع ساعة الأول من الحصة التدريبية التي ستجريها العناصر الوطنية.

يذكر أن هذا التربص الذي يجريه المنتخب الوطني، هو الأول للناخب الجديد، فلاديمير بيتكوفتيش، وسيجري بمشاركة عدة لاعبين جدد.