“الفاف” تبرمج منطقة مختلطة للاعبي الخضر قبل مواجهة غينيا الاستوائية

برمج الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” منطقة مختلطة للاعبي المنتخب الوطني، قبل مواجهة غينيا الاستوائية. ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي عن موعد هذه المنطقة المختلطة والمقرر يوم الثلاثاء المقبل. انطلاقا من الساعة 17:45 بمركز سيدي موسى.

كما أضاف المصدر ذاته، بأنه ستم إتاحة الفرصة للصحافة الوطنية لمدة ربع ساعة، لمتابعة جزء من الحصة التدريبية المبرمجة في اليوم نفسه.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب غينيا الاستوائية بملعب “ميلود هدفي” بوهران، يوم 5 سبتمبر الجاري.