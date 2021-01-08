الفاف تبعث رسالة للأندية الجزائرية المُشاركة في المُنافسات القارية

بعثت الفاف، رسالة تهنئة لكل من شباب بلوزداد، مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف، بعد ضمانهم التأهل للأدوار القادمة من المُنافسات القارية التي يُشاركون فيها.

وأكد الإتحاد الجزائري، بأن تأهل الشباب والمولودية لدور المجموعات من رابطة الأبطال والشبيبة والوفاق للدور الـ16، كان مُستحقا.

وأضافت هيئة خير الدين زطشي :”التأهل لم يكن مُستحقا فقط لأنديتنا، بل جاء بعد تضحيات كبيرة”.

وسيتعرف ممثلو الجزائر، على منافسيهم ظهيرة اليوم الجمعة، على أمل مواصلة المشوار لأبعد مدى أمام كبار إفريقيا.