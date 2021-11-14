الفاف تتأخر في مراسلة أعضاء الجمعية العامة للحضور الأحد 21 نوفمبر

راسلت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم برئاسة شرف الدين عمارة ليلة أمس. أعضاء الجمعية العامة. فيما تحمل المراسلات تاريخ الفاف يوم 11 نوفمبر.

وإستدعت الفاف أعضاء الجمعية العامة لحضور دورة استثنائية يوم الأحد 21 نوفمبر 2021، حيث سيكون الاجتماع بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.

كما، سيحمل الإجتماع في طياته عدد من المفاجأة والقرارات التي ستكون حاسمة بنسبة خاصة في حق البعض من المسؤولين. ومستقبل منافسة الرابطة المحترفة.

وشرع السكريتير العام لـ “الفاف” في عمله، منير دبيشي حيث حملت المراسلة توقيعه ما يؤكد الثقة الكاملة في شخصه من قبل عمارة.

يذكر، أن قانون الإتحاد الدولي لكرة القدم يشترط على الإتحاديات الوطنية لكرة القدم مراسلة الأعضاء قبل 10 أيام من إنعقاد الجمعية ما سيتسبب في تذمر كبير لأعضاء الجمعية العامة. حتى تسمح لهم الظروف للإلتحاق بالإجتماع.

كما تجدر الإشارة، إلى أن المراسلة إطلع عليها عدد من الرؤساء بشكل متأخر صباح اليوم، وهو الأمر الذي سيدخل الفاف في مشاكل جديدة.

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كما قال ذات المصدر أن المباراة ستنقل عبر قناة الأرضية والقناة الشبابية بداية من الساعة الخامسة مساءا بالتوقيت الجزائري. كما ستكون تغطية مباشرة من الحدث عبر موفدين من التلفزيون العمومي.

ومن المنتظر، أن يقوم التلفزيوني العمومي بعمله في إريحية كبيرة بحكم أن المباراة ستلعب داخل القواعد. عكس مباراة جيبوتي التي حدثت فيها العديد من الأخطاء التقنية بالقاهرة.