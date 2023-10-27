الفاف تتبرأ من مشاركة قدماء لاعبي الخضر في دورة “الميني فوتبول”

تبرأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم، من الأنباء المتداولة بشأن مشاركة منتخب جزائري في دورة “ميني فوتبول” المقامة فعالياتها حاليا في الإمارات العربية المتحدة.

وحسب ما جاء في بيان الفاف عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة، فقد تبرأت الإتحادية من مشاركة هذا المنتخب في لعبة الميني فوتبول التي تحتضنها إمارة رأس الخيمة( دولة الإمارات العربية المتحدة) من 26 / 10 إلى 04 نوفمبر 2023.

كما أكدت الفاف، في بيانها، أن هذا الفريق المتشكل من بعض قدماء لاعبي المنتخب الوطني،غير منضوي تحت تنظيم الاتحاد الجزائري لكرة القدم ،و لا يمثله، و لم يمنح أي ترخيص لمشاركة أي منتخب وطني لجميع الأصناف في هذه المنافسات

وتأسفت الفاف بشدة، لوقوع مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى صورة الجزائر، وأكدا على اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في وقائع هذا الموضوع.