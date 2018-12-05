الفاف تتجه لرفع العقوبة على شريف ملال !

يتجه المكتب الفيدرالي التابع للرابطة المحترفة لكرة القدم لرفع العقوبة على رئيس شبيبة القبائل شريف ملال بإقتراح خرج به إجتماع رؤساء الاندية مع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة خير الدين مدوار.

وإجتمعت الأطراف الثلاثة صبيحة اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى من أجل تقييم حصيلة مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

هذا كانت لجنة الإنضباط قد سلطت عقوبة اللإيقاف لمدة سنة، منها 6 أشهر نافذة إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم.