الفاف تتجه لسحب ملفي الترشح لاحتضان “كان” 2025 و 2027
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت مصادر إعلامية، صبيحة اليوم الثلاثاء، عن اقتراب الإتحادية الجزائرية لكرة القدم من سحب ملفي الترشح من استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027.
وحسب ما كشفته شبكة بيين سبورتس، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يتجه نحو إبلاغ الاتحاد الإفريقي عن قرار الجزائر بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأسي أمم إفريقيا 2025 و 2027.
🟪 #أول_مصدر | مراسل beIN SPORTS: الاتحاد الجزائري لكرة القدم 🇩🇿 يتجه نحو إبلاغ الاتحاد الإفريقي عن قرار الجزائر بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأسي أمم إفريقيا 2025 و 2027#أول_مصدر_لآخر_خبر pic.twitter.com/EZgg7Yh8LH
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 26, 2023
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