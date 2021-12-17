الفاف تتحرك ضد حكم مُباراة قطر وهكذا ردت الفيفا

كشف رئيس الفاف شرف الدين عمارة، احتجاجه شخصيا لدى الفيفا، ضد حكم المباراة أمام قطر في نصف نهائي كأس العرب.

وأكد عمارة، في تصريحات للإذاعة الوطنية بأن الفيفا كانت محرجة، بعد ما حدث في المربع الذهبي من طرف البولوني سيمون مارسينياك.

وقال :”لقد اكتفينا بالاحتجاج الشفهي لدى الفيفا، وتحدثت شخصيا مع رئيس لجنة التحكيم، وهم محرجون مما حدث”.

وواصل :”لن نقوم بأكثر من ذلك، لأن ما حدث قد حدث، وتركيزنا الآن منصب على المواجهة النهائية أمام تونس، والفيفا ستتابع القضية”.

ليختم :”الحكم أعطى كل ذي حق حقه الى غاية الدقيقة التسعين، وأخطأ في الوقت بدل الضائع، الذي كان مبالغا فيه”.