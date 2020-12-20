الفاف تتحرك لتفادي مؤامرة ضد الخضر

راسلت الفاف، الجهة المنظمة لدورة إتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، لتغيير نظام المُنافسة في الدورة المُقامة حاليا في تونس، للمنتخبات الوطنية لأقل من 20 سنة.

وطالب هيئة خير الدين زطشي، بتعديل الدورة وطريقة التأهل للكان 2021، وهذا بعد الإنسحاب الرسمي للمنتخب المصري.

ويُصر الإتحاد الجزائري، على التغيير، بإعتبار أن الخضر هم المُنتخب الوحيد الذي لعب مُبارتين عكس بقية المُنافسين.

وإكتفت تونس بلعب لقاء واحد، وهو نفس الأمر للمغرب، في حين أن ليبيا لم تدخل الدورة الى حد الساعة.

ويتخوف الجزائريون من حدوث تلاعبات، يكون فيها زملاء محمد البشير بلومي، هم الضحية الوحيدة.

وكان المدرب صابر بن سماعين، قد ألمح لوجود “مؤامرة” ضد أشباله، بعد الهزيمة أمام المغرب.

وأكد التقني بأن “النية غائبة”، وبأن وضع الجزائر في ملاعب لا علاقة لها بكرة القدم لم يكن بريئا.