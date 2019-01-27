“الفاف” تتحصل على تسيير ملعب تشاكر والمباريات فيه حصريا لـ”الخضر”!

ستتحصل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على امتياز تسيير ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

والتحكم في جميع مرافقه، لتعود الكلمة الأخيرة للفاف من أجل احتضان مباريات الأندية في البطولة أو الكأس فيه.

كما سيستفيد المنتخب الوطني وبجميع فئاته من حصرية خوض اللقاءات فيه.

وذلك بقرار من والي البليدة، يوسف شرفة، الذي فضل منح الفاف أفضلية وحصرية التكفل بتسييره.

حسبما جاء في تصريحاته،التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية،أول أمس،والتي جاء فيها أيضا أن ملعب تشاكر،سيتم إعادة تهيئته خلال السنة الجارية.

بإنجاز عملية واسعة على جميع منشآته بهدف إعطائه مقاييس الإتحاد الدولي لكرة القدم.

مما سيسمح للملعب أيضا بالترقية لاحتضان مختلف المنافسات الرياضية والإقليمية والدولية التي ستحتضنها الجزائر مستقبلا.

هذا وأكد والي البليدة أن الملعب بعد خضوعه لإعادة التهيئة الواسعة ومطابقته لمقاييس الفيفا، سيتم إسناد تسييره للإتحادية الجزائرية.

على أن يكون قرار احتضان الملعب للمباريات من صلاحيات الفاف فقط، وتعود الحصرية لخوض المباريات فيه للمنتخب الوطني.

هذا وعلمت “النهار” من مصادر مطّلعة أخرى، أن عملية إعادة تهيئة الملعب ستكون عقب آخر مباراة للخضر في الملعب.

بحكم أن أشبال المدرب جمال بلماضي تنتظرهم مباراتان آواخر شهر مارس القادم.

الأولى أمام غامبيا برسم الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، تأكد إجراؤها بملعب تشاكر.

في حين الثانية ودية أمام تونس لم يتم بعد تحديد الملعب الذي سيحتضنها.

تجدر الإشارة إلى أن الطاقم الفني للخضر هو من طلب العودة من جديد لاستقبال المنتخب الوطني لمنافسيه في ملعب البليدة.

بعد أن قام الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، بنقلها إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي.