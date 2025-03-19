الفاف تترحم على شهداء الجزائر احتفالا بعيد النصر

استذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، شهداء الجزائر، بمناسبة عيد النصر، الذي يوافق تاريخ 19 مارس من كل سنة.

وحرصت “الفاف”، على اغتنام هذه المناسبة، للاستذكار شهداء الجزائر، والترحم عليهم، عبر حسابها على منصة “X”.

وكتب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بهذه المناسبة: “المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. تحيا الجزائر حرة مستقلة منتصرة”.

المجد والخلود لشهدائنا الأبطال#تحيا_الجزائر_مستقلة_منتصرة🇩🇿 pic.twitter.com/ZLFGTRj9cj