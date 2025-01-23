الفاف تتسلّم شاحنات خاصة بتقنية “VAR”

كشفت الفاف، اليوم الخميس، عن استلام 4 شاحنات خاصة بتقنية “VAR” التي ستسعمل في مباريات مختلف المنافسات التتنظم بالجزائر.

وقالت الفاف أن هذه الشاحنات الأربع مجهزة بنظام “الفار” متكامل، يشمل كاميرات عالية الدقة، شاشات عرض، خوادم تخزين البيانات، وبرامج لمعالجة الفيديو، بالإضافة إلى أنظمة تسجيل وإعادة فورية. وتجهيزات تقنية حديثة تضمن تشغيلا فعالا وموثوقا للغاية.

كما أضافت أنه تم إقتناء محطة ثابتة مخصصة لتكوين الحكام والطاقم المسؤول عن تشغيل هذه التقنية، وهي مزودة بكافة المعدات اللازمة، بما في ذلك الكاميرات، الشاشات وبرامجه الفيديو وأنظمة الاتصال.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]