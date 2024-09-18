“الفاف” تتضامن مع الحارس غايا مرباح

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع حارس شبيبة القبائل والمنتخب المحلي، غايا مرباح، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

خلال المواجهة الودية التي إحتضنها ملعب حسين آيت أحمد، بين فريقه شبيبة القبائل وإتحاد بسكرة.

والتي عرفت تلقي الحارس، غايا مرباح، تلقي إصابة خطيرة، على مستوى ساقه اليسرى،خلال هذه المواجهة الودية.

ونشرت “الفاف” بيانا تضامنيا مع الحارس، غايا مرباح، متمنية له الشفاء العاجل، والعودة بسرعة إلى أجواء المنافسات الرسمية.