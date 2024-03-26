الفاف تتضامن مع موهبة الجزائر آيت عامر

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم تضامنها مع لاعب المنتخب الأولمبي ومتوسط ميدان رديف بايرن ميونيخ الألماني يونس آيت عامر عقب تعرضه لإصابة على مستوى الركبة أنهت موسمه قبل الأوان.

ونشرت “الفاف” رسالة دعم للاعب المنتخب الأولمبي، عبر خاصة “ستوري” على حسابها الرسمي عبر انستغرام، تحمل صورة آيت عامر وعلّقت عليها بعبارة “نتمنى لك الشفاء العاجل”.

وكان آيت عامر، قد تعرض لإصابة خطيرة يوم الجمعة الماضي في لقاء رديف بايرن ميونيخ أمام رديف أوغسبورغ في الدوري المحلي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أمس الإثنين أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي، وبالتالي تقرر خضوعه لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.

