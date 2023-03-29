الفاف تتطرّق لمشوار بلماضي مع الخضر بعد تخطيه 50 مباراة

تطرّقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى مشوار الناخب الوطني جمال بلماضي مع الخضر.

وقالت الفاف، آن الناخب الوطني جمال بلماضي من خلال تنشيط أخر مبارتين أمام النيجر، فقد تجاوز خط 50 مباراة وبالضبط 51 مباراة وهو رقم قياسي بالإضافة إلى فترته على رأس العارضة الفنية التي حددتها بـ 4 سنوات و 7 أشهر .

كما قالت الفاف أن بلماضي نشّط رفقة لاعبيه 33 مباراة رسمية و18 مباراة ودية مع تسجيل 34 فوزا، مقابل 12 تعادلا، و5هزائم.

وختمت أن الخضر في عهد بلماضي سجّلوا 105 هدفا واستقبلوا 35 هدفا، ناهيك عن سلسلة من 35 مباراة لم يهزم فيها من 18 نوفمبر 2018 إلى 16 جانفي 2022.

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