الفاف تتفقد ملعب “تشاكر” تحسبا لمواجهة زامبيا

أوفد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، لجنة تفقد إلى ملعب “مصطفى تشاكر”، للوقوف على التحضيرات الجارية، تحسبا لمواجهة الخضر أمام منتخب زامبيا.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تفقد لجنة “الفاف” لجميع مرافق الملعب، مع إعطاء تعليمات بتحسين ظروف الإستقبال والعمل.

ومن جهة أخرى، يسهر فريق تابع للمركز التقني لسيدي موسى، منذ عدة أيام، على صيانة وتجهيز عشب الملعب، تحسبا لهذه المواجهة.

يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري، سيواجه نظيره الزامبي، يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، لحساب التصفيات المؤهلة لـ”كان 2021″.