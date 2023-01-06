الفاف تتفّق مع أديداس و سوناطراك لتمويل “الخضر”

كشف رئيس الفاف جهيد زفيزف عن اتفاقه مع المسؤولين عن شركة أديداس للألبسة والعتاد الرياضي لتمويل الخضر. إلى جانب شركة “سوناطراك” .

وقال لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة :”في جانفي سنتعاقد رسميا مع شركة أديداس. أؤكد أن الاتفاق مع الشركة الأم للألبسة الرياضية”.

وأضاف زفيزف “سيمول العقد بمبلغ 2 مليون اورو سنويا، كما ستعمل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على إنشاء محلّات لبيع الألبسة الرياضية في الجزائر”.

كما أردف زفيزف “سوناطراك ستدخل الخط لتمويل المنتخب الوطني، والعقد سيبرم عن قريب، اتفقنا كذلك على كل الأمور”.

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