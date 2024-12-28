“الفاف” تتقدم بالتعازي في وفاة المحامي خالد بورايو

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، بالتعازي في وفاة المحامي الجزائري، خالد بورايو، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ76 سنة.

ونشرت الفاف تعزيتها عبر بيان على موقعها الرسمي، والتي جاءت على النحو التالي:”ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي، خبر وفاة الأستاذ خالد بورايو”.

وأضاف البيان:”يتقدم الرئيس وليد صادي، نيابة عن أعضاء المكتب الفيدرالي، بأحر التعازي لعائلة الفقيد ويؤكد لهم كل تعاطفه. رحم الله تعالى الفقيد وأدخله فسيح جناته وأسكنه فسيح جناته “إنا لله وإنا إليه راجعون” “.

للإشارة، يعد الراحل من أحد أبرز رجال القانون في الجزائر، وأشرف على العديد من القضايا في المحاماة خلال فترة التسعينات.