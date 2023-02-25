الفاف تتلقى لوائح الفيفا الجديدة تخص وكلاء اللاعبين

كشفت الفاف عن شروعها في حملة تنظيم عمل وكلاء اللاعبين خلال الاجتماع الذي انعقد بالمركز التقني بسيدي موسى.

كما أكدت الفاف أنها تلقت برقية من قبل الفيفا في بداية السنة مثل جميع الاتحادات الرياضية في كل العالم تتحدث حول اللوائح الجديدة.

وقالت في بيان لها، اليوم السبت، أن التسجيلات لامتحان وكيل اللاعبين سيكون على منصة الفيفا قبل 15 مارس 2023، كما تم تحديد موعد الامتحان الأول للمرشّحين في 19 أفريل 2023.

وأكدت الفاف في بيان لها، أن الهدف الاستراتيجي هو وجوب وكلاء اللاعبين ممارسة الوظيفة في سياق منتظم.

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