الفاف تتلقى لوائح الفيفا الجديدة تخص وكلاء اللاعبين 

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، عن تلقيها رسالة من قبل الفيفا يخص اللوائح الجديد لوكلاء اللاعبين.

وقالت الفاف في بيان لها، أن اللوائح المرسلة وافق عليها المجلس التنفيذي خلال اجتماع 16 ديسمبر 2022.

كما أكّدت ما جاء في الرسالة، التي تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم وشورط ممارسة وظيفة الوكيل في سياق نظام تحويل اللاعبين.

و تهدف لوائح الفيفا الى ضمان تجسيد الوكلاء بتنفيذ أنشطتهم وفقا للأهداف الأساسية، ضمان نزاهة كرة القدم.

كما قالت أن القرارات الجديدة، جسّدت بعد التشاور والإصلاح مع عدد من الهيئات والمؤسسات.

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