الفاف تثني على الكفاءة الجزائرية فاتح بريني

خصّ الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، محلل الفيديو للمنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، فاتح بريني، بثناء خاص، نظير مجهوداته.

وكشفت الفاف، عبر حسابها الرسمي، عن كون بريني، من القلائل الذين توجو لمرتين بكأس العرب في ظرف أقل من سنة.

كما أوضحت الفاف، بان بريني، توج بكأس العرب رفق منتخب المحليين، بعمل كمحلل فيديو للمدرب مجيد بوقرة، قبل أن يتوج مؤخرا بنفس اللقب مع الناشئين.

وأشاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالكفاءة الوطنية، فاتح بريني (23 عاما)، وبمساهمته في تتويجات الجزائر.