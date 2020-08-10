الفاف تجتمع بممثلي أندية الهواة وتتلقى شكاويهم

استقبل عضو المكتب الفيدرالي للفاف، عمار بهلول، أمس الأحد، عددا من ممثلي أندية الهواة، للاستماع لانشغالاتهم بعد قرار الفاف الأخير بخصوص نظام المسابقة لموسم 2020-2021.

واستغل عمار بهلول، هذا الإجتماع لتقديم توضيحات لممثلي أندية الهواة، حول القرار الأخي للفاف، ونظام المسابقة الجديد الخاص بالموسم المقبل.

وفي المقابل، جمع عضو المكتب الفيدرالي، شكاوي أندية الهواة، من أجل عرضها على أعضاء المكتب الفيدرالي، خلال اجتماعهم المقبل.

يذكر أن هذا الإجتماع حضره عمار بهلول، ورضا غزال، نائب الأمين العام، بالإضافة بلال غندور رئيس قسم التنسيق بين الرابطات.