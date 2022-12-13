الفاف تجتمع  مع  أعضاء من الفيفا تحسبا لإطلاق مشاريع مستقبلية

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، عقد إجتماع مع وفد من الفيفا ، لإطلاق مشاريع شراكة بين الطرفين.

وحسب ماورد في موقع الفاف، اليوم الثلاثاء، فإن سيلين زيغول ، مديرة التنمية الإقليمية، وديفيس ندايسنغا، مدير تطوير المكتب الإقليمي، متواجدان منذ الأمس الإثنين بالجزائر.

وأضاف بيان الفاف، أن هذه الزيارات ستسفر عن إطلاق مشاريع شراكة بين الطرفين، ودراسة جميع النقاط التي يمكن التعامل معها في إطار خارطة الطريق الموضوعة بين المؤسستين.

كما كشف ذات البيان، أنه تم عقد إجتماع بين الطرفين، ترأسه رئيس الفاف، جهيد زفيزف، وتناولا مشاريع التنمية كنقطة أساسية في الإجتماع.

وأورد ذات البيان، أن زفيزف، بدأ الإجتماع بعرض خارطة الطريق التي تم وضعها حتى نهاية عهدته، نفس الشيئ بالنسبة لوفد الفيفا، الذين قدموا عرضًا حول مشاريع التنمية المخصصة لأفريقيا ومكانة الجزائر فيما يتعلق بهذه المشاريع.

وأشار بيان الفاف، أنه هناك ثلاث عمليات خاصة بهذه المشاريع ستبدأ في 2023، من طرف الفيفا، والتي لم تستفد منها الجزائر بعد، ولهذا ركزت الفاف بالجمع بين تجميع المساعدات من هذه المشاريع واستخدامها في سياق هيكلة مشاريع أخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، سقوم وفد الفيفا بزيارة عمل تفقدية للمركز التقني الإقليمي بولاية تلمسان، اليوم الثلاثاء، والاطلاع على إمكانية تأهيله للحصول على تمويل من هذا البرنامج.

كما تم تقديم بعض البيانات لممثلي الفيفا، لاستخدامها في تمويل المشاريع بما في ذلك مشروع تأهيل وتطوير المركز الفني الوطني بسيدي موسى.