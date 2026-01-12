“الفاف” تجدد ثقتها في الطاقم الفني للمنتخب الوطني

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، عن تجديده الثقة، في الطاقم الفني للمنتخب الوطني، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

وأوضحت “الفاف” في رسالة نشرتها، عبر صفحتها الرسمية: “يجدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم ثقته الكاملة في المجموعة، والطاقم الفني، وكافة الساهرين على الارتقاء بكرة القدم الوطنية”.

كما أضاف: “سيواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهوده بثبات وإصرار، مع تسخير كل الإمكانيات البشرية والتقنية والتنظيمية اللازمة، حتى يظل المنتخب الوطني ضمن مصاف أفضل المنتخبات، ومصدر فخر وفرح واعتزاز لدى الشباب الجزائري”.

وختمت الاتحاد الجزائري لكرة القدم: “يتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى كافة المناصرين، وكذلك وسائل الإعلام التي رافقت المنتخب الوطني طوال هذه المغامرة القارية، كما يشكر السلطات العمومية، على دعمها، وتوفيرها للوسائل اللازمة لفائدة المنتخب الوطني”.