الفاف تجري تعديلات في برمجة مباريات كأس الجزائر

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر بيان له، عبر الصفحة الرسمية عن إجراء تعديل في برمجة الدور الـ 16 من منافسة كأس الجزائر.

وكشفت الفاف عن برمجة مباراة إتحاد العاصمة و نجم مقرة، يوم الاثنين، 10 فيفري بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 19:00 بعدما كانت، المباراة مبرمجة يوم الأحد، أي قبل 24 ساعة فقط.

إلى جانب ذلك، كشفت الفاف عن قيامها بتحديث يخص مباراة أولمبي أقبو ونادي مستقبل شباب أرزيو، التي برمجتها يوم الأحد 9 فيفري بداية من 15:00 سا بملعب الاتحاد المغاربي بجاية.

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