الفاف تجري تعديلا على برنامج الدورة الكروية الدولية

أجرى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعديلا على برنامج الدورة الكروية الدولية الخاصة بفئة أقل من 20 عاما، المقررة بالجزائر.

ونشرت “الفاف”، بياناً عبر موقعها الرسمي، أوضحت من خلاله، بأنه تم اعتماد ملعبي “سالم مبروكي” بالرويبة، و”عمر حمادي” ببولوغين، لاحتضان مباريات هذه الدورة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن المباراة الافتتاحية والتي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره المصري، مقررة يوم 20 مارس، على الساعة “22:00″، بملعب “سالم مبروكي”.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات هذه الدورة، وفق ما كشفت عنه “الفاف” على النحو التالي: