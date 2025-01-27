الفاف تجري تعديلا على برنامج مباريات كأس الجزائر 2025

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، عن التعديل الجديد لبرنامج مباريات كأس الجزائر 2025.

وشمل هذا البرنامج الجديد، الذي كشفت عنه “الفاف”، المباراة المتأخرة عن الدور الـ32، بالإضافة للمباريات المتأخرة عن الدور الـ16.

كما تمّ الكشف عن تواريخ، وموعد خوض مباريات الدور الثمن نهائي للسيدة الكأس، والذي سيجري في الفترة ما بين 6 إلى 23 فيفري الجاري.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات كأس الجزائر 2025، حسب ما كشفت عنه “الفاف”، على النحو التالي: