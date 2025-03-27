“الفاف” تجري تعديلا في عقوبة اللعب بدون جمهور

اتخذ الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، قرار جديد، بخصوص عقوبة اللعب بدون جمهور، اتي تفرض على الأندية.

وأعلنت “الفاف”، اليوم الخميس، في بيان لها، عن اجراء تعديل في المادة 69 نت السلم الانضباطي للأندي المحترفة، والمادة 49 لقانون بطولات الهواة.

ويقضي هذا التعديل، برفع عدد الانذارات الخاصة برشق أرضية الميدان بالمقذوفات، دون التسبب في ضرر جسدي، إلى 5 انذارات، بدل ثلاثة، من أجل تسليط عقوبة اللعب بدون جمهور على الأندية.

في المقابل، تقرر رفع الغرامة المالية التي يتم فرضها على أندية الرابطة المحترفة، بعد كل انذار، من 200 ألف دج في الإنذار الأول، لتتزايد بـ200 ألف أخرى، إلى غاية 1 مليون دينار في الإنذار الخامس.

أمام بالنسبة لأندية رابطة الهواة، تحتسب الغرامة المالية حسب كل قسم، وفق معيار تصاعدي بعد كل انذار، غلى غابة الإنذار الخامس والأخير.

وفي ختام البيان، أوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بأن هذا القرار الذي جاء ضمن مخرجات المكتب الفيدرالي ليوم 24 مارس، يعتبر ساري المفعول من تاريخ اليوم الخميس 27 مارس 2025.