“الفاف” تجمع أكثر من 18 مليار لمحاربة “كورونا”

كشف صالح باي عبود، المكلف بالإعلام للفاف، أن عملية التبرعات التي أطلقها الاتحادي الجزائري لكرة القدم فاقت كل التوقعات.

وفي تصريحاته للتلفزيون العمومي، فإن المبلغ المحصل عليه لمحاربة فيروس “كورونا” يتجاوز الـ 18 مليار سنتيم (مليون دولار).

كما أن العملية لا تزال متواصلة كما جاء في بيان نشر على موقع الفاف وتشارف على النهاية، على أن يكشف “خير دين زطشي” رئيس الفاف عن المبلغ الإجمالي المتحصل عليه.

يذكر أن الرابطة المحترفة بقيادة عبد الكريم مدوار قد تبرعت بمليار سنتيم، كما أن تبرعات الرابطات الجهوية فاقت الـ 4 ملايير سنتيم.