الفاف تحتضن اجتماعا تحضيريا لمنافسة كأس العرب لأقل من 17 سنة

احتضن مقر الفاف، اليوم الأحد، إجتماعا خصص للتحضير لمنافسة كأس العرب لأقل من 17 سنة التي ستستضيفها الجزائر في الفترة الممتدة بين 23 أوت و 8 سبتمر.

وترأس الإجتماع الأمين العام منير دبشي بمشاركة جميع المعنيين بما فيهم عبد الحفيظ فرجاني عضو المكتب الفيدرالي.

كما تواجد توفيق قوريشي المدير الفني الوطني. و تمت مراجعة العديد من النقاط أبرزها الحديث عن جاهزية الملاعب المنافسة وملاعب التدريب و أماكن الإقامة.

وقالت الفاف، انه من المنتظر، أن تتواجد وفود الدول الـ 15 المشاركة برفقة الجزائر يوم 20 من الشهر الجاري. فيما سيحضر أعضاء اللجنة المنظمة يوم 18 اوت المقبل.

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