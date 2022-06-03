الفاف تحتفل بأرقام سليماني القياسية “10 سنوات من النجاح والتميّز”

نشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” الأرقام الخيالية والقياسية لمهاجم الخضر إسلام سليماني طيلة 10 السنوات التي قضاها.

وقال في منشوره له عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك اليوم الجمعة “10 سنوات من الناجح والتميّز. 10 سنوات عطاء مثابرة وتحدي”.

وأضاف “10 سنوات أهداف وتحطيم الأرقام . 10 سنوات مشوار تاريخي”.

كما أردف ” الأسطورة إسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الوطني”.

كما وضع صورة لإبن ميدنة عين البنيان مع القيام بتحيته بطريقته الخاصة.

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