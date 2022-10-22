“الفاف” تحتفل بعيد ميلاد ماندي

احتفلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” بعيد ميلان مدافع المنتخب الوطني عيسى ماندي بعدما اتم عامه 31.

ونشرت “الفاف”، اليوم السبت، عبر ستوري على الصفحة الرسمية على الفايسوك صورة قلب الاسد وعنونتها :”عيد ميلاد سعيد عيسى ماندي”.

كما نشرت صورة له بقميص المنتخب الوطني الجزائري الجديد.

وينشط ماندي في فياريال الاسباني حاليا، كما لا يزال يدافع على الألوان الوطنية وسط استقرار في مستوياته و يعتبر احد أكبر اللاعبين الذين شاركوا في أعظم المنافسات العالمية والقارية.

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