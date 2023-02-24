الفاف تحتفل بعيد ميلاد محمد معوش

احتفل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد لاعب جبهة التجرير الوطني، وعضو المكتب الفيدرالي محمد معوش.

وعلى هامش اجتماع المكتب الفيدرالي، فاجأ رئيس الفاف، وأعضاء المكتب الفيدرالي، محمد معوش، احتفالهم بعيد ميلاده الـ87.

كما نشر الموقه الرسمي للفاف، صور الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب الأسبق وأحد مؤسسي فريق جبهة التحرير الوطني.

وتمنى رئيس الفاف جهيد زفيزف، وكل أعضاء المكتب الفيدرالي، العمر المديد، لمحمد معوش، بهذه المناسبة.