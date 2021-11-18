“الفاف” تحتفي بمرور 12 سنة عن ملحمة أم درمان

استذكرت “الفاف” المواجهة الفاصلة التاريخية التي جمعت الخضر بمصر سنة 2009، والمعروفة بملحمة أم درمان.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف سهرة اليوم الخميس صورة مُركبة لأبطال ملحمة أم درمان المصادفة لتاريخ 18 نوفمبر.

وأرفقت الصفحة الصورة بعبارة:”12سنة تمر على ذكرى ملحمة أم درمان الكروية”.

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عادت ذاكرة الجماهير الجزائرية اليوم الخميس، إلى يوم المباراة الشهيرة “أم درمان” والتي أطاح فيها أنذاك القائد عنتر يحيى وزملائه بمنتخب مصر.

وهي المباراة التي سميت بملحمة “أم درمان” شهدت تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال 2010 بعد قذيفة عنتر يحيى في شباك الحارس عصام الحضري.

ويوافق اليوم 18 نوفمبر 2009، إحياء المناسبة التي مرت عنها 12 سنة. وهو اليوم الذي يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة للجماهير التي تنقلت بقوة إلى السودان لتشجيع سعدان ولاعبيه .

كما تمنى البعض من الجماهير إعادة سيناريو الإطاحة بـ “الفراعنة” مجددا في المباراة الفاصلة المقبلة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. على أمل إعادة السيناريو نفسه.