“الفاف” تحدد آخر أجل لإيداع ملف الحصول على إجازة النادي المحترف

حدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، آخر أجل لإيداع الأندية، لملفاتها للحصول على إجازة النادي المحترف، الخاصة بالموسم 2025-2026.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تقرّر خلال الورشة التي تم عقدها أمس الأحد، تحديد تاريخ 10 جوان كآخر أجل لايداع الأندية ملفاتها للحصول على اجازة النادي المحترف.

وحسب ذات المصدر انطلقت عملية التسجيل أمس الأحد 20 ماي، وستدوم إلى غاية 10 جوان المقبل، تليها مرحلة دراسة الملفات في الفترة ما بين 11 إلى 20 جوان.

وسيتم بعدها منح مهل لإيداع الطعون ما بين 21 إلى 23 جوان، على أن تتم دراستها خلال الفترة ما بين 24 إلى 26 من ذات الشهر.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأنه سيتم الإشعار بالقرارات النهائية، لمنح إجازة النادي المحترف، بتاريخ 29 جوان.