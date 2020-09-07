الفاف تحدد تواريخ إيداع الملفات للحصول على إجازة النادي المحترف

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن جدول تواريخ، إيداع ملفات الأندية، بغرض حصولها على إجازة النادي المحترف.

وأوضح موقع الفاف، اليوم الإثنين، أن الحصول على إجازة النادي المحترف، مقترن بشرطين، توقيع الإتفاقية الثلاثية، وتقديم الملف المعلن عنه في وقت سابق.

وسيتم الشروع في استقبال ملفات الأندية، انطلاقا من الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، وإلى غاية السادس من ذات الشهر، حسب ترتيب محدد.

يجدر الذكر أن معظم أندية المحترف الأول، أمضت في وقت سابق، على الإتفاقية الثلاثية مع مكتب الخبرة، ومديرية مراقبة التسيير والمالية.

وتم تحديد تاريخ إيداع كل نادي لملفه على النحو التالي: