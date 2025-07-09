الفاف تحدد تواريخ تقديم ملفات الالتزام ومبالغها لموسم 2025-2026

حدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) تواريخ تقديم ملفات الالتزام والمبالغ المالية المستحقة بالنسبة للأندية المتعلقة بالموسم المقبل 2025-2026.

جاء ذلك في التعميم رقم 56 الذي تم إرساله أمس الثلاثاء (8 جويلية) إلى جميع الدوريات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، تبلغ رسوم الالتزام المطلوبة من الأندية 2.500.000 دينار جزائري تغطي جميع الفئات.

من هذه التكاليف، سيتم تحويل مبلغ 600.000 دينار إلى الدوري الإقليمي الذي سيتولى بطولة فئات الشباب، و100.000 دينار إلى دوري الولاية الذي سينظم بطولة تحت 13 عاما.

ولفت التعميم إلى تقديم ملفات الالتزام في موعد أقصاه 25 أوت 2025، ولكن أي تقديم للملف بين 20 و25 أوت 2025 سيعاقب بغرامة قدرها 100.000 (مائة ألف) دينار.