الفاف تحدد رزنامة الوحدة الخامسة لتكوين المحضرين البدنيين وتدعو المعنيين لتأكيد مشاركتهم

أعلنت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر مديريتها التقنية الوطنية، عن ضبط رزنامة إجراء الوحدة الخامسة من التكوين الفيدرالي الخاص بالمحضرين البدنيين والأداء، وذلك لفائدة المترشحين عبر مراكز الجزائر، عنابة وبشار.

ووفقا لبيان صادر عن “الفاف”، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي، تم تسطير برنامج تكوين ستحتضن فعالياته الجزائر العاصمة، لفائدة المجموعتين الثانية والثالثة، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 ماي الجاري، بينما ستستقبل عنابة ثلاث مجموعات في الفترة بين 13 و23 جوان المقبل.

أما مركز بشار، فسيكون على موعد مع هذه الدورة خلال الفترة من 21 إلى 25 ماي الجاري، في إطار توزيع التكوين جغرافياً لضمان مشاركة أوسع.

ودعت المديرية التقنية الوطنية جميع المترشحين المعنيين إلى تأكيد مشاركتهم في هذه الدورة. من خلال تسديد رسوم التسجيل المحددة بـ40 ألف دينار جزائري، عبر الحساب البنكي الخاص بـ “الفاف” لدى البنك الخارجي الجزائري.

وأكدت الهيئة الكروية على ضرورة تقديم وصل الدفع الأصلي عند الالتحاق بالتربص. مشددة على أن أي ملف لا يتضمن هذه الوثيقة لن يتم اعتماده. في خطوة تهدف إلى ضمان تنظيم محكم وشفاف للعملية.