تحديد ملاعب ومواقيت ربع نهائي كأس الجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن الملاعب الأربعة التي ستحتضن مباريات ربع نهائي كأس الجزائر، المقرر إقامتها يومي الـ 3 والـ 4 مارس المقبل، والتي ستنطلق جميعها عند الساعة 22:00.

وبرمجت “الفاف” على هامش أشغال مكتبها الفدرالي الخميس الفارط. الداربي العاصمي الواعد بين مولودية الجزائر والجار شباب بلوزداد، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. وذلك، يوم الثلاثاء الـ 3 مارس 2026.

وفي ذات اليوم يستقبل شباب قسنطينة، شبيبة بجاية المنتمي إلى قسم الهواة، وذلك، على أرضية ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة.

بينما ستقام مواجهة اتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، المقررة يوم الأربعاء الـ 4 مارس. بملعب 5 جويلية 62، فيما يستقبل شباب باتنة. بملعب 1 نوفمبر 54 بباتنة، ضيفه مولودية سعيدة.